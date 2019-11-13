Фігуранту "справи Хізб-ут-Тахрір" присудили вісім років адміністративного нагляду

08:00 25.11.2019   Крым

Засудженому у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Прімову суд призначив вісім років адміністративного нагляду.

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook, передає УНН.

"18 листопада 2019 року в приміщенні Совєтського районного суду Республіки Марій Ел відбулося судове засідання про після закінчення терміну позбавлення волі щодо Нурі Прімова, фігуранта севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Термін його арешту закінчується в лютому 2020 року. За підсумком судового засідання Прімову був встановлений адміністративний нагляд на вісім років", – сказано в повідомленні.

Адвокат Едем Семедляєв розповів, що адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітньої особи, яка звільняється або звільнена з місць позбавлення волі, має непогашену, або не зняту судимість за вчинення тяжкого, або особливо тяжкого злочину.

"Оскільки, нібито, "злочини" хлопців вважаються особливо тяжкими, їм також встановлюють адміністративний нагляд. Термін адміністративного нагляду встановлюється не раніше терміну для погашення судимості. У даній категорії справ, терористичної спрямованості, за якою хлопці були засуджені, термін погашення судимості вісім років. Тому, суд встановив Нурі Прімову адміністративний нагляд терміном на вісім років", – пояснив адвокат.

За його словами, Прімова чекає низка обмежень: необхідно завжди перебувати вдома з 22:00 до 06:00 ранку, не залишати територію анексованого Криму, або територію міста (як встановить суд), двічі на місяць відзначатися в суді.



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