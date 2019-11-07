Адвокат розповів, як у Росії пояснюють зникнення трусів українських моряків з кораблів
|18:20 23.11.2019
|Крым
У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених в Керченській протоці кораблях "згнили через вогкість".
Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV, передає УНІАН.
Зокрема, мова йде про предмети одягу (в тому числі нижню білизну) – кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" повернулися в Україну повністю розграбованими.
Російські слідчі пояснили адвокату, що вони знищили речі, які згнили.
"Як мені пояснили слідчі, через вологість і умови утримання – кораблі були без догляду – частина речей, які там залишилися, були дуже сильно пошкоджені... Простіше кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили", – розповів Полозов.
Він уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду: "Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мол. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли".
Полозов нагадав, що серед офіційно вилучених речей – всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатне озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп'ютери та флеш-накопичувачі моряків.
Крім того, росіяни вилучили радіонавігаційне обладнання.
"Там американська система встановлена. На мій погляд, вона може становити інтерес для російських військових. Тобто це вже область промислової або військової розвідки", – додав Полозов. Нагадаємо, звільнений із полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля серед іншого зникла навіть його спідня білизна.
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