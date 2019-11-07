МЗС РФ розповіло про перші слухання у Гаазі справи про захоплення українських моряків і суден

18:10 23.11.2019   Крым

Ухвалення арбітражем, сформованого з ініціативи України на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів у районі Керченської протоки торік, процесуальних документів очікується найближчим часом.

Про це заявили у пресслужбі МЗС РФ у суботу, передає УНН.

"Ухвалення арбітражем процесуальних документів очікується найближчим часом. Після цього розгляд між Україною і Росією в зв'язку з "керченським інцидентом" вступить в практичну фазу", - відзначили у МЗС РФ.

Також у російському зовнішньополітичному відомстві вказали, що засідання носило технічний характер і обмежилося узгодженням процесуальних документів (статус і порядок роботи арбітражу, правила процедури). "Незважаючи на раніше вжиті сторонами спроби досягти домовленості щодо спірних питань, між ними зберігаються принципові розбіжності, які були винесені на засідання. Під час нього, однак, сторонам так і не вдалося вирішити жодне з них", - вказали у МЗС РФ.

Також зазначається, що арбітраж має визначитися з питанням і визначити графік подання процесуальних документів і ступінь відкритості майбутнього розгляду для громадськості. Як вказано, російська сторона наполягає на поділі процесу на два етапи - "юрисдикційний" (встановлення наявності/відсутності у арбітражу компетенції розглядати справу) і "субстантивний" (розгляд справи по суті).

Нагадаємо, раніше МЗС України прокоментувало слухання трибуналу щодо порушення імунітету українських суден.

Додамо, 21 листопада в Гаазі за участю представників сторін відбулося перше засідання міждержавного арбітражу, сформованого з ініціативи України на підставі Конвенції ООН з морського права 1982 року у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів після їх захоплення Росією у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Представниця України на слуханнях Олена Зеркаль після засідання вказала, що Україна отримала перший процедурний наказ арбітражного трибуналу.



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