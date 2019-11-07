Хомчак підтвердив, що захоплені РФ кораблі відремонтують і повернуть на службу
|18:01 23.11.2019
|Крым
Те, що російська сторона зробила з кораблями, які захопила під час збройної провокації поблизу Керченської протоки, не має військової логіки, ці кораблі були розграбовані мародерами.
Про це заявив в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Брюсселі начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який взяв участь у заходах в рамках засідання Військового комітету ЄС.
Відповідаючи на запитання щодо стану, в якому українська сторона отримала від росіян кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", Хомчак підтвердив, що всі повідомлення про їх розграбування не підлягають сумніву.
«Коли їх (кораблі) забирали, був складений акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, - це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв’язку і навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали – цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали оці трубопроводи мідні, як кольоровий метал, - я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем», - сказав генерал.
Він підтвердив, що українська сторона, має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.
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