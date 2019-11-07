В тимчасово окупованому Сімферополі в кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України відслужили жалобну панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Панахиду відслужив архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент, повідомляє УНІАН.

«Сьогодні вся Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 32-33 років. Це трагічна дата ... Жалобними богослужіннями, панахидами і заходами, які нагадують ті трагічні події, згадують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку знищили нашу націю, а з іншого - зміцнили нашу націю сьогодні, тому що пам'ять про ті події не дає нам загинути як нація, як держава сьогодні», - сказав архієпископ Климент.

За його словами, «дуже важливо пам'ятати, до чого може призвести безбожництво, до чого може призвести ненависть до ближнього, до чого призводить безбожна влада, мета якої - лише всесвітня влада, всесвітнє управління».

«Життя людини безцінне, ніхто з можновладців ніколи заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати людьми», - сказав архієпископ Климент.

Як повідомлялося раніше, в Україні 23 листопада відзначають День пам'яті жертв голодоморів. В цей день на всій території країни відбудуться поминальні панахиди, реквієми, тематичні виставки та традиційна акція «Запали свічку», також в закладах культури та навчання заплановані тематичні виставки, покази фільмів.

У цей день о 16:00 буде оголошена хвилина мовчання в пам'ять жертв голодоморів.



