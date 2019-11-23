Ексдепутат Держдуми РФ від партії "Единая Россия" Сергєй Марков заявив, що каталонські сепаратисти намагались через нього домовитись з РФ про визнання незалежності Каталонії в обмін на визнання Криму російським.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило іспанське видання El Mundo, кореспондент якого зустрівся з Марковим.

Сергєй Марков - депутат Держдуми РФ п'ятого скликання від партії "Єдина Росія" і в минулому був довіреною особою кандидата Путіна на виборах президента. СБУ визнавала Маркова персоною нон грата в Україні. Нині Марков є професором Московського державного інституту міжнародних відносин і фігурує в ефірах російського ТБ як "політолог".

Як розповів Марков іспанському виданню, під час каталонської кризи із ним нібито вийшов на контакт радник колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона Віктор Терраделльяс, колишній секретар з міжнародних питань нині не існуючої партії "Демократична конвергенція Каталонії". Він нібито "хотів поговорити про політичні питання".

"Я сказав їм, що поговорю з колегами, і вони підтвердили, що Росія буде на боці іспанського уряду", - запевнив Марков видання.

Марков не розкрив, до кого прийшов, щоб дізнатися офіційну позицію РФ, але сказав, що вони не були урядовцями, а "політичними консультантами".

"Ми зустрілися знову і я сказав їм (каталонцям), що у Росії немає можливості визнати незалежність Каталонії з кількох причин", - сказав він.

Потім, за словами Маркова, каталонський посланець поклав на стіл свою зустрічну пропозицію. "Вони сказали мені, що можуть визнати Крим частиною Росії".

Але, сказав Марков, Росію не зацікавила ця пропозиція. "Ми велика країна, ми не зацікавлені в цьому визнанні", - зазначив він.

Марков додав, що у нього було "дві чи три зустрічі" з каталонським посланцем під час "гострої фази каталонської кризи".

Зауважимо, коментар Маркова оприлюднено на тлі розслідування в Національному суді щодо діяльності російських шпигунів і ступеня їх проникнення в процеси навколо спроби проголошення каталонської незалежності.

Слідчі працюють з кількома гіпотезами і не виключають, що існують зв'язки між лідерами каталонських сепаратистів і російськими шпигунами.