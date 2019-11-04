Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали ще 5 людей

17:30 23.11.2019   Украина

Через шторм в Азовському морі з острова Бірючий евакуювали ще 5 людей.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Facebook, передає РБК-Україна.

Вказано, що 23 листопада на узбережжі Азовського моря біля смт Кирилівка зберігається штормова погода, вітер східний 15-18 м/с.

"Зранку 23 листопада співробітники ДСНС продовжили оперативно-рятувальні роботи. Техніка та особовий склад спільно з працівниками Якимівського РЕМ "Запоріжобленерго" провели роботи з відновлення обірваної лінії електропередач на острові Бірючий. О 10:30 живлення було відновлено… Рятувальники доставили на суходіл ще 5 людей. Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Крім цього, рятувальники витягнули із піску трактор Т-150, який застряг під час повернення з острову на суходіл", - сказано у повідомленні.

Так, зараз повідомлень про необхідність надання допомоги, пов’язаної з негодою, від мешканців смт Кирилівка не надходило.

"Інженерна техніка та особовий склад перебувають на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження. Підрозділи Головного управління знаходяться в оперативній готовності до дій за призначенням. Загалом з початку вчорашньої доби рятувальники надали допомогу 18 людям", - сказано у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, 22 листопада рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели евакуацію 11 осіб з острова Бірючий.



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