Росія визначила, хто буде "омбудсменом" в анексованому Криму
|08:30 23.11.2019
|Крым
Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова погодила призначення колишнього віцепрем’єра російського уряду анексованого Криму Лариси Опанасюк на посаду кримського "омбудсмена".
Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"Під час бесіди Тетяна Москалькова і Лариса Опанасюк обговорили правозахисну ситуацію в регіоні, зокрема актуальні питання забезпечення соціальних прав громадян. Особливу увагу учасники зустрічі приділили проблемам у сфері житлово-комунального господарства, а також порушили питання дотримання прав громадян у місцях примусового тримання", – йдеться у повідомленні пресслужби Москалькової.
Офіційний Київ вважає окупаційними нинішню владу в анексованому Криму і тамтешніх чиновників, які підконтрольні Москві. Українська влада також неодноразово заявляла про порушення прав людини на території анексованого півострова.
Нагадаємо, після російської анексії у Криму почалися масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".
Росія відмовляє моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні у доступі до Криму.
Ще на цю тему:
Пристайко та Епіфаній обговорили утиски вірян в Криму та ОРДЛО
У Берліні розповіли про ситуацію в окупованому Криму
Прокуратура АРК подготовила первый информационный сборник о нарушении прав человека в оккупированном Крыму
Архиепископ Климент обратился за помощью к послу США в решении вопроса о выселении ПЦУ из храма в Крыму
Україна в ООН заявила про кричущі порушення прав людини в Криму
Прокуратура Криму звернулася до суду з позовом до Кабміну