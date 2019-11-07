Важливе та резонансне рішення з питань захисту колективних прав корінного народу на користування природними ресурсами схвалив 17 листопада Меджліс кримськотатарського народу.

Пише на своїй сторінці Facebook Borys Babin.

Зокрема, у схваленій Заяві, враховуючи загальновизнані принципи міжнародного права, вимоги Конвенції ООН з морського права 1982 року, Конвенції ООН з біологічного різноманіття 1992 року, положення статей 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Декларації ООН про права корінних народів 2007 року, прийняті з 2014 року акти міжнародних організацій щодо Криму та кримськотатарського народу, Меджліс кримськотатарського народу:

- підкреслив неприпустимість визначення статусу Криму та прилеглих до нього морських просторів Чорного та Азовського морів, включаючи Керченську протоку та Сиваш, а також встановлення режиму таких просторів та ресурсів, форм користування ними та їх захисту без вільної, попередньої та усвідомленої згоди кримськотатарського народу, висловленого через його представницький орган

– Меджліс кримськотатарського народу;

- заявив, що будь-які угоди, рішення або дії органів влади будь-якої держави, пов’язані з територією Криму, включаючи прилеглі акваторії Чорного та Азовського морів, Керченської протоки та затоки Сиваш, що утискають права та інтереси кримськотатарського народу – корінного народу Криму, є неправомірними з моменту їх схвалення чи вчинення, не визнаються та не будуть визнані кримськотатарським народом, а зміст укладених без участі кримськотатарського народу угод та домовленостей у цій сфері є таким, що не відповідає вимогам природного, звичаєвого та договірного міжнародного права.

Зазначена заява прямо стосується подальшої долі двох договорів, а саме «Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24 грудня 2003 року» та так званої «Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14 вересня 1993 року», адже звісно ці договори були схвалені без попередньої, вільної та проінформованої згоди кримськотатарського народу.

Нагадаю, що Україна визнала право Меджлісу робити подібні Заяви у березні 2014 р. парламентською постановою, про що влітку 2014 року офіційно проінформувала ООН.