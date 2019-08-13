ЄБРР і ЄІБ виділили 900 млн євро на ремонт доріг в Україні - Гончарук
|20:15 22.11.2019
|Украина
ЄБРР і ЄІБ виділили Україні по 450 млн євро на ремонт доріг в п’яти областях країни.
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підписав в Лондоні угоди з ЄБРР і ЄІБ на будівництво і реконструкцію доріг, повідомив голова уряду у Facebook, передає НВ.
"Підписав сьогодні Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком і Меморандум про взаєморозуміння між Урядом і ЄБРР про спільну реалізацію проекту", - відзвітував Гончарук.
Обидві міжнародні організації виділили на ремонт українських доріг по 450 млн євро.
На виділені 900 млн євро український уряд планує відремонтувати близько 340 кілометрів доріг в п'яти областях. Зокрема, почнуть ремонт траси Київ-Одеса в Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, і будівництво північної ділянки об'їзної дороги навколо Львова.
"Уже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності!", - пообіцяв прем'єр.
Нагадаємо, що Гончарук також пообіцяв не повертати ПриватБанк колишнім власникам .
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