В Турции запрещено морское сообщение с Крымом как для торговых, так и для пассажирских перевозок
|19:25 22.11.2019
|Крым
В Турции запрещено морское сообщение с Крымом как для торговых, так и для пассажирских перевозок.
Об этом турецкому бюро QHA заявили в МИД Турции, комментируя распространенную российскими СМИ информацию якобы об открытии Анкарой паромного сообщения с оккупированным Крымом.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что расследуют подобные утверждения, постоянно контактируя в этом вопросе с украинской стороной.
Политика Анкары относительно Крыма не претерпела изменений, — заверили в турецком МИД.
В решении Морской торговой палаты Турции от 6 октября 2017 года отмечается, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма, осуществленную в 2014 году, и запрещает принимать в турецкие порты корабли из оккупированного полуострова.
Отметим, что сегодня российские СМИ распространили информацию, что между Турцией и оккупированным Крымом возобновилось паромное сообщение.
Как заявила директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова, паромы должны ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.
По ее словам, из Турции якобы везут скоропортящуюся продукцию, на данный момент это цитрусовые, а из Крыма — продукты местных сельхозпроизводителей.
QHA media сообщало, что еще до запрета Морской торговой палаты Турции в портах этой страны не принимали корабли, прибывающие из Крыма.
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