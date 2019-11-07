В Турции запрещено морское сообщение с Крымом как для торговых, так и для пассажирских перевозок.

Об этом турецкому бюро QHA заявили в МИД Турции, комментируя распространенную российскими СМИ информацию якобы об открытии Анкарой паромного сообщения с оккупированным Крымом.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что расследуют подобные утверждения, постоянно контактируя в этом вопросе с украинской стороной.

Политика Анкары относительно Крыма не претерпела изменений, — заверили в турецком МИД.

В решении Морской торговой палаты Турции от 6 октября 2017 года отмечается, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма, осуществленную в 2014 году, и запрещает принимать в турецкие порты корабли из оккупированного полуострова.

Отметим, что сегодня российские СМИ распространили информацию, что между Турцией и оккупированным Крымом возобновилось паромное сообщение.

Как заявила директор автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова, паромы должны ходить раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

По ее словам, из Турции якобы везут скоропортящуюся продукцию, на данный момент это цитрусовые, а из Крыма — продукты местных сельхозпроизводителей.

QHA media сообщало, что еще до запрета Морской торговой палаты Турции в портах этой страны не принимали корабли, прибывающие из Крыма.