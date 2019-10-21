Двоє з трьох членів екіпажу танкера «Delfi», що сів на мілину в Одесі, залишаються в одеських лікарнях, один відмовився від госпіталізації.

Про це стало відомо під час засідання комісії в Одеській обласній державній адміністрації. 22 листопада трьох моряків евакуювали з судна, яке прибило до берегів біля одного з одеських міських пляжів, передає Радіо Свобода.

У лікарні, зокрема, залишився капітан судна Анатолій Слинько – 59-річному чоловіку поставили діагноз «загальне переохолодження», стан – середньо-тяжкий. Після евакуації рятувальники говорили, що командир був у найгіршому стані з усіх, йому було важко рухатись самостійно.

Також в лікарні із гострим трахеобронхітом залишився старший механік Костянтин Михайленко.