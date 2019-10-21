Двоє моряків з одеського танкера залишаються в лікарні
|20:01 22.11.2019
|Украина
Двоє з трьох членів екіпажу танкера «Delfi», що сів на мілину в Одесі, залишаються в одеських лікарнях, один відмовився від госпіталізації.
Про це стало відомо під час засідання комісії в Одеській обласній державній адміністрації. 22 листопада трьох моряків евакуювали з судна, яке прибило до берегів біля одного з одеських міських пляжів, передає Радіо Свобода.
У лікарні, зокрема, залишився капітан судна Анатолій Слинько – 59-річному чоловіку поставили діагноз «загальне переохолодження», стан – середньо-тяжкий. Після евакуації рятувальники говорили, що командир був у найгіршому стані з усіх, йому було важко рухатись самостійно.
Також в лікарні із гострим трахеобронхітом залишився старший механік Костянтин Михайленко.
Ще на цю тему:
15:25 22.11.2019
Водолази "витягли" екіпаж викинутого на мілину танкера
Водолази "витягли" екіпаж викинутого на мілину танкера
08:15 22.11.2019
Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину за кілометр від одеського берега, екіпаж евакуюватися відмовився
Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину за кілометр від одеського берега, екіпаж евакуюватися відмовився
14:15 18.11.2019
Под Николаевом сгорел пассажирский дизель-поезд
Под Николаевом сгорел пассажирский дизель-поезд
18:15 06.11.2019
У Херсонській області назвали причину замору риби
У Херсонській області назвали причину замору риби
10:15 04.11.2019
На Херсонщині шукають винних у масовій загибелі риби у Дніпрі
На Херсонщині шукають винних у масовій загибелі риби у Дніпрі
07:45 21.10.2019
В Одесі сталася пожежа в монастирі
В Одесі сталася пожежа в монастирі
21:10 20.09.2019
На військовому аеродромі у Мелітополі затримали порушника
На військовому аеродромі у Мелітополі затримали порушника
16:45 18.09.2019
На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту / Відео
На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту / Відео