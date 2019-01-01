Пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму в натуральну величину встановили восени в азербайджанському селі Вандам.

Назва просто збіглася з прізвищем актора, передає УНІАН.

Скульптура сидячого на шпагаті Ван Дамма з'явилася в Вандамі восени.

Автор ідеї пам'ятника - Шакір Емінбейлі, а реалізував її місцевий скульптор Азад Алієв, передає Бі-бі-сі.

Насправді, в перекладі з місцевого діалекту азербайджанської назва села означає "ясеневий дах", але це не зупинило не тільки автора, але і безліч фанатів, які люблять в бойовій позі фотографуватися біля в'їзду в село.

На офіційній сторінці актора в Facebook з'явилася фотографія.

В Азербайджані Ван Дамм настільки популярний, що коли актор шість років тому знявся в рекламі Volvo, стоячи на шпагаті між вантажівками, цей його трюк повторили в Азербайджані.

Щоправда, молодик використовував для цього два сріблястих легкових "мерседеси".

Є в Азербайджані і версія виконання цього трюку з "жигулями". Жан-Клод Ван Дамм найбільшу популярність мав в 90-ті, після того, як знявся в таких фільмах, як "Кривавий спорт", "Кікбоксер", "Подвійний удар", "Універсальний солдат", "Важка мішень" та інші.

Всього на рахунку американського актора більше 50 ролей. Як розповів Шакір Емінбейлі, пам'ятник поки недоступний, його офіційне відкриття відбудеться через два тижні.





