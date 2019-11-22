Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр

20:30 22.11.2019   Греция

Греція збільшить кількість прикордонників, щоб "закрити двері" для мігрантів, які не мають права на притулок.

Про це заявив грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міцотакіс заявив парламенту, що він схвалив набір ще 400 прикордонників на сухопутному кордоні Греції з Туреччиною і ще 800 для островів. Він також сказав, що Греція модернізує свої морські патрульні операції.

"В Греції раді тільки тим, кого ми обираємо. Небажані особи будуть повернуті. Ми назавжди закриємо двері для торговців людьми, і для тих, хто хоче приїхати, не маючи права на притулок", - сказав Міцотакіс.

Греція була головними воротами в Європейський Союз для більш ніж мільйона мігрантів, які рятувалися від сирійського конфлікту в 2015-16 роках.

У міграційних таборах на грецьких островах зараз перебувають близько 37 тисяч мігрантів, що значно більше їх місткості.

Цього тижня Греція оголосила про плани закрити свої три найбільші міграційні табори та замінити їх об'єктами попереднього утримання на материку. Уряд хоче перевезти до 20 000 людей на материк до кінця року.



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