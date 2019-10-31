Держекоінспекція: біля місця аварії танкеру в Одесі в 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів

19:15 22.11.2019   Украина

У морі біля місця аварії танкеру в Одесі в 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов, передає УНН.

"Сьогодні біля Одеси сів на мілину танкер "Делфі" (під прапором Молдови). Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько – Чорноморського округу здійснено виїзд та проведено відбір проб вод на місці знаходження підтопленого танкеру та передано до відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції. В результаті, встановлено перевищення по вмісту у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії", - написав Єгор Фірсов.

Також він зазначив, що проводиться постійний моніторинг місця забруднення, державні інспектори знаходяться на місці події.

"Представники Державної екологічної інспекції відповідно до закону і процедур розрахують шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, з подальшим зверненням з претензією щодо відшкодування завданих збитків. Наразі Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько – Чорноморського округу разом з представниками АМПУ проводиться повторне обстеження місця аварійної події та повторний відбор проб у зв’язку з появою плям маслянистого складу", - додав Єгор Фірсов.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.

22 листопада танкер перекинувся. Пізніше усі члени екіпажу постраждалого судна були врятовані.



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