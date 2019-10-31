Питанням Nord Stream 2 зацікавилася європейська розвідка - Bild

18:45 22.11.2019   Россия

Канцлер ФРН Ангела Меркель лобіювала перед Вашингтоном питання славнозвісного газопроводу з Росії до Німеччини, чим зараз зацікавилися спецслужби.

Про це в публікації, присвяченій темі Nord Stream 2, пише оглядач видання Bild Юліан Рьопке, передає Укрінформ.

"У розпорядженні Bild є документ однієї західноєвропейської спецслужби, який містить серйозні звинувачення на адресу федерального уряду у зв'язку з Nord Stream 2. Згідно з ним, дочірній компанії газового концерну "Газпром" вдалося переконати уряд Німеччини провести у Вашингтоні лобістську роботу проти санкцій США щодо газопроводу Nord Stream 2", - йдеться у статті.

Зазначається, що, аби забезпечити невведення санкцій, Меркель, мовляв, особисто направила переговірника до Вашингтона, завданням якого було переконати Конгрес відкласти можливі санкції.

Санкціонування компаній, які беруть участь у будівництві, до 31 грудня 2019 року затримало б проект на п'ять років, витікає з документів спецслужби. Навіть у стадії, коли потрібно побудувати лише кілька кілометрів труби, відкликання в останню хвилину спеціалізованих компаній з Італії та Швейцарії, призвело б до "замороження" будівельних робіт та унеможливило б введення трубопроводу в експлуатацію у довгостроковій перспективі.

"Без санкцій США трубопровід буде повністю готовий до функціонування до наступної осені", - підсумовує секретна служба.

На запитання Bild, ця служба запевнила, що в таких висновках йдеться не про «тлумачення», а про "точну інформацію з перших рук".

Навесні таблоїд повідомив, що посол ФРН у Вашингтоні Емілі Хабер написала листи до кількох конгресменів США в березні цього року, включаючи впливових сенаторів Республіканської партії. У листі Хабер закликала США не посилювати політику санкцій щодо Росії. Зокрема, дипломат писала, що Берлін "стурбований тим, що Конгрес зараз розглядає питання про введення подальших енергетичних санкцій проти Росії. Ці санкції можуть вплинути на «європейську енергетичну безпеку".

З того часу, пише автор, Хабер проводила численні інші дискусії на цю тему, в тому числі 24 липня з демократом Еліотом Енгелем, членом Комітету США з питань енергетики та торгівлі. Хабер сказала йому, що санкції США проти російського газового проекту "ставлять під загрозу трансатлантичну єдність".

Міністр економіки Петер Алтмаєр також регулярно відправляє високопосадовців до США, щоб запобігти санкціям США проти Nord Stream 2 за всяку ціну.

На думку федерального уряду, підхід та аргументація щодо проєкту є абсолютно нормальними. Але ж закордонна служба ЄС бачать це в іншому світлі, пише автор.



Ще на цю тему:

10:30 20.11.2019
Гончарук – Маасу: виведення «Північного потоку-2» з-під дії газової директиви ЄС є неприпустимим
20:15 18.11.2019
Україна та Литва мають спільні позиції щодо “Північного потоку-2” - Гончарук
09:15 14.11.2019
В уряді переконані, що рішення Німеччини не дає зеленого світла для Nord Stream-2
20:45 12.11.2019
Разумков і президент Європарламенту Сассолі обговорили загрози енергетичній безпеці Європи через будівництво "Північного потоку-2"
15:45 08.11.2019
Nord Stream 2: Разумков нагадав президенту Бундестагу про інтереси України
13:01 08.11.2019
Україна закликає Європарламент зупинити Nord Stream 2
08:45 08.11.2019
Бундестаг не зміг проголосувати щодо поправок до газової директиви через відсутність кворуму
08:30 08.11.2019
У Кабміні відреагували на спроби Німеччини допомогти "Північному потоку-2"
17:00 07.11.2019
Україна готується отримувати газ через Балкани
13:45 06.11.2019
Влада Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС - Bild
16:45 31.10.2019
Єврокомісія не коментує рішення Данії щодо Nord Stream 2
09:20 31.10.2019
Правила Третього енергопакету мають поширюватися на "Північний потік-2" - МЗС України
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:45 22.11.2019
В азербайджанському селі Вандам поставили пам'ятник Жан-Клоду Ван Дамму
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:45 22.11.2019
Болгарія спростувала причетність до скандалу зі шпигуном РФ у Сербії
15:45 22.11.2019
Болгарія скасує мораторій на продаж землі громадянам ЄС
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
Всі новини країни
Греция Греция
20:30 22.11.2019
Греція закриє двері для мігрантів, які не мають права на притулок - прем'єр
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 22.11.2019
У Грузії відбулися сутички біля офісів провладних депутатів
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:45 22.11.2019
Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 22.11.2019
Питанням Nord Stream 2 зацікавилася європейська розвідка - Bild
13:45 22.11.2019
РФ де-факто вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів
11:45 22.11.2019
Путін: випробування нової зброї триватимуть «попри все»
10:45 22.11.2019
У Сенаті США заявили про можливість зупинити "Північний потік-2" санкціями
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 22.11.2019
Курдський воєначальник обвинуватив Туреччину в убивствах мирних жителів на півночі Сирії
08:45 22.11.2019
Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 22.11.2019
Важливе та резонансне рішення з питань захисту колективних прав корінного народу на користування природними ресурсами
20:15 22.11.2019
ЄБРР і ЄІБ виділили 900 млн євро на ремонт доріг в Україні - Гончарук
20:01 22.11.2019
Двоє моряків з одеського танкера залишаються в лікарні
19:25 22.11.2019
В Турции запрещено морское сообщение с Крымом как для торговых, так и для пассажирских перевозок
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд