Кримськотатарська громада планує за сприяння Туреччини побудувати в Києві найбільшу в Україні мечеть. Проект культової споруди, розрахованої на 5 тисяч осіб, вже готовий.

Про це в ефірі телеканалу ATR повідомив народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.

«З пошуками землі ми провели величезну роботу, але нічого не знайшли. І я вдячний олігархові Рінату Ахметову, який подарував нам ділянку, яка коштує близько 5 мільйонів доларів. Ми про це повідомили Туреччину, проекти вже готові, бюджет теж. Були невеликі розбіжності. Туреччина наполягала: ви, мовляв, плануєте мечеть на 10 тисяч осіб, проте в Києві немає такого співтовариства. Ми відповідали: «Але це мечеть не тільки для кримських татар, а й для всіх мусульман». Зрештою домовилися будувати мечеть на 5 тисяч віруючих. І навіть це буде найбільшою мечеттю в Україні», - розповів Джемілєв.

За його словами, також вирішується питання будівництва житла для кримських татар, які вимушено покинули Крим і через переслідування окупантів не можуть повернутися додому. Будувати нові квартири для кримських татар планують у Дніпрі, Харкові, Одесі, Херсоні та Львові.

У Києві, уточнив Джемілєв, у зв'язку з достатнім ринком нерухомості, для кримських татар, які вимушено залишили окупований півострів, планується не будівництво, а купівля житла.