В Одеському морпорту викрили оборудку на 55 мільйонів - СБУ проводить обшуки

18:15 22.11.2019   Украина

Служба безпеки України спільно з Генпрокуратурою блокувала масштабну корупційну схему, організовану чиновниками одеської філії держпідприємства “Адміністрація морських портів України”.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Укрінформ.

“Оперативники та слідчі спецслужби встановили факт привласнення посадовцями філії та комерційною структурою майже 55 мільйонів гривень бюджетних коштів. Оборудка була здійснена під час реконструкції одного з причалів Одеського морського порту вартістю близько 1 мільярда гривень. Підрядники, за “згодою” чиновників, вносили до звітної документації завідомо завищені ціни на будматеріали, використані під час ремонтних робіт”, - йдеться у повідомленні.

Наразі відбуваються обшуки в одеській філії ДП «Адміністрація морських портів України», в офісах комерційних структур, задіяних у протиправній оборудці. Вилучається документація, яка підтверджує функціонування корупційного механізму.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.



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