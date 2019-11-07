Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова і посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сподіваються, що після зустрічі у "нормандському форматі" (Україна, Франція, Німеччина і РФ) процес взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ прискориться.

"Детально обговорили шляхи співпраці зі звільнення 115 громадян України, які перебувають у полоні на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Сторони висловили сподівання, що після зустрічі у "нормандському форматі", де це питання є пріоритетним, процес взаємного звільнення буде пришвидшено", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Денісова також звернула увагу на випадки незаконного відвідування тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей і тимчасово окупованого Криму деякими офіційними особами Німеччини.

"Крім того, обговорили питання майбутньої співпраці та організації спільних проектів секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини та посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні у сфері прав людини", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона також подякувала Німеччині за сприяння у протидії агресії Російської Федерації, і закликала продовжувати тиск на країну-агресора.