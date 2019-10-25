Курдський воєначальник обвинуватив Туреччину в убивствах мирних жителів на півночі Сирії

17:45 22.11.2019   Турция

Командувач курдсько-арабського альянсу "Сирійські демократичні сили" (СДС) Мазлум Кобані закликав Росію та США залучити до відповідальності Туреччину за вбивства мирних жителів на півночі Сирії.

У заяві в п'ятницю курдський воєначальник наголосив, що, незважаючи на угоди, які США та Росія уклали з Туреччиною, турецькі військові продовжують вбивати мирних жителів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Турецькі військові знищили курдську сім'ю внаслідок удару безпілотника недалеко від міста Кобане, стверджуючи, що ліквідовано сімох "терористів". Гаранти припинення вогню США та Росія несуть відповідальність за захист наших дітей від різанини з боку Туреччини, і ми закликаємо їх розслідувати та притягнути Туреччину до відповідальності за свої злочини", - наголосив Кобані, слова якого наводять курдські ЗМІ.

Туреччина 9 жовтня розпочала військову операцію "Джерело миру" на північному сході Сирії з метою створення там зони безпеки, у якій не було б курдських ополченців із Загонів народної самооборони (YPG), що становить кістяк СДС. Анкара зараховує YPG до терористів.

17 жовтня Туреччина та США уклали угоду, відповідно до якої Анкара припинила бойові дії в Сирії проти курдських формувань в обмін на відвід від однієї з ділянок сирійсько-турецького кордону формувань СДС на 32 км.

22 жовтня Росія та Туреччина взяли меморандум, який передбачає відведення на 30 км від усього кордону на північному сході Сирії загонів СДС і введення туди сирійських прикордонників і підрозділи російської військової поліції.

Пізніше Анкара заявила, що, незважаючи на ці домовленості, формування СДС у повному обсязі відведено від кордону.



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