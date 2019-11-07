Між Туреччиною й окупованим Кримом відновили поромне сполучення - ЗМІ
|17:30 22.11.2019
|Крым
Відновлено вантажне поромне сполучення між Туреччиною та незаконно окупованим Росією українським Кримом, пороми ходитимуть щотижня між портами Керчі та Зонгулдака.
Про це повідомляє портал тижневика "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на російські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.
Ще влітку 2018 року підконтрольна окупантам влада заявила про намір до кінця осені того самого року відновити поромне сполучення з Туреччиною.
За даними ЗМІ, наразі йде друге оформлення вантажу.
Згідно з санкціями щодо Криму та РФ, яка його окупувала, у жовтні 2017 року Туреччина ухвалила рішення не примати кораблі, що прибувають із портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.
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