Відновлено вантажне поромне сполучення між Туреччиною та незаконно окупованим Росією українським Кримом, пороми ходитимуть щотижня між портами Керчі та Зонгулдака.

Про це повідомляє портал тижневика "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на російські ЗМІ, передає Інтерфакс-Україна.

Ще влітку 2018 року підконтрольна окупантам влада заявила про намір до кінця осені того самого року відновити поромне сполучення з Туреччиною.

За даними ЗМІ, наразі йде друге оформлення вантажу.

Згідно з санкціями щодо Криму та РФ, яка його окупувала, у жовтні 2017 року Туреччина ухвалила рішення не примати кораблі, що прибувають із портів Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.