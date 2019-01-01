Морская администрация продлила навигацию на Днепре

17:15 22.11.2019   Украина

Государственная служба морского и речного транспорта (Морская администрация) продлила навигацию на судоходных гидротехнических сооружениях в низовьях реки Днепр.

Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности председателя Морской администрации Николай Божко, сообщают Порты Украины.

Согласно документу, навигация в Запорожском районе гидротехнических сооружений (РГС), на Каховском, Днепродзержинском и Кременчугском шлюзах продлена до 31 декабря 2019 года.

Как указано в приложении к приказу, с 1 декабря 2019 года судопропуск на Днепродзержинском шлюзе будет приостановлен на период фактического выполнения ремонтных работ (календарный месяц или менее).

Государственное предприятие водных путей (ГПВП) «Укрводшлях» с 15 ноября закрыло Киевский судоходный шлюз на Днепре для судоходства для проведения межнавигационного ремонта. С 30 сентября на ремонт закрыт также Каневский шлюз.

В марте Морская администрация определила ориентировочные даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях Днепра в 2019 году. Согласно этим планам, навигация на Каховском шлюзе будет осуществляться с 6 марта по 5 декабря, Запорожском РГС — с 6 марта по 4 декабря, Кременчугском шлюзе — с 12 марта по 21 ноября, Днепродзержинском — с 19 марта по 21 ноября, Каневском — с 26 марта по 30 сентября и Киевском шлюзе — со 2 апреля по 15 ноября.

Навигация на Днепре в 2018 году открылась в конце марта и завершилась 15 ноября на Киевском шлюзе, 20 декабря — на Каневском шлюзе, 25 декабря — на Кременчугском шлюзе, 28 декабря — на Днепродзержинском шлюзе, 5 января 2019 года — на Запорожском РГС и 8 января — на Каховском шлюзе.



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