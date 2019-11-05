У Росії відновили слідчі дії у справі українських моряків - адвокат
|16:15 22.11.2019
|Крым
У Росії у зв'язку з передачею Україні військових кораблів відновили слідчі дії у справі моряків, захоплених біля Керченської протоки в листопаді минулого року.
Про це УНН розповів адвокат моряків Микола Полозов.
Так, Полозов підтвердив факт відновлення слідчих дій, за його словами - це "питання технічне".
"Як мені пояснили, це було пов'язано з передачею кораблів. Подробиць не знаю, на наступному тижні буду з'ясовувати...", - сказав адвокат.
На питання про те, чи призначені у даній справі судові засідання, він відповів, що "поки стадія попереднього розслідування".
"Як буде далі - побачимо, це залежить від тих рішень, які будуть приймати слідчі органи", - додав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", захоплені Росією в листопаді минулого року, повернулися з анексованого Криму. На рубці "Бердянська" було видно, як "залатали" пробоїну від попадання російського снаряда.
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