Водолази "витягли" екіпаж викинутого на мілину танкера

15:25 22.11.2019   Украина

Одеські рятувальники зняли з борту танкера "Делфі", що ліг на мілину поряд з міським пляжем Одеси, двох членів екіпажу та капітана. Хоча надавати їм допомогу заважає позиція судновласника, який заборонив екіпажу покидати борт судна і подавати сигнал SOS.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в оперативному штабі аварійно-рятувальної операції танкера «Делфі» Одеської ОДА.

"На місці події розпочато рятувальну операцію. На борт лежачого на танкера проникли водолази, які зняли двох членів екіпажу з судна попри їх волю. Це - старший механік і матрос танкера. Близько 14.40 хвилин зняли з борту й капітана", - зазначили морські рятувальники.

З моря на міський пляж доноситься запах нафтопродуктів, які витікають з корпусу танкера, що, можливо, зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, а також із бочок, знесених хвилями з палуби судна.

Однак вживати заходів для запобігання забрудненню Чорного моря заважає позиція судновласника. Він заборонив екіпажу подавати сигнал SOS, що не дає змогу рятувальним службам розпочати аварійно-рятувальні операції.

Танкер, що ліг на мілину, спущено на воду в 1974 році в Болгарії. До 2010 року ходив під прапором України з портом приписки Одеса. Зараз власником судна числиться компанія Atenia Holding Ltd, а порт приписки -Джурджулешти.



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