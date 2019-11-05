У засудженого в РФ українця Геннадія Лімешка погіршився стан здоров'я.

Про це у Facebook повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

"У незаконно засудженого громадянина України Геннадія Лімешка, який тримається у ФКУ ИК-6 УФСИН Росії по Ставропольському краю, погіршився стан здоров’я. Згідно з наданою інформацією, у Геннадія Лімешка почалися проблеми зі шкірою, з'явилися рани на руках, ліктях і ногах", - написала вона.

Денісова повідомила, що, крім того, на ногах з'явилися хворобливі висипання.

"Але незважаючи на наявні проблеми зі здоров'ям, адміністрація виправної установи не забезпечує надання необхідної медичної допомоги громадянину України", - зауважила омбудсмен.

Вона наголосила, що відсутність необхідної меддопомоги суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що містяться в місцях позбавлення волі.

У цьому зв'язку Денісова у невідкладному порядку звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової із закликом вжити відповідних заходів з метою відновлення прав в'язня: "Сприяти в проведенні повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу".

Геннадія Лімешка було затримано правоохоронними органами РФ в серпні 2017 року та засуджено “Судакским городским судом Республики Крым" у травні 2018 року. Українця обвинувачують у незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин.