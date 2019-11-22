З 2020 року громадяни ЄС зможуть придбати землю сільськогосподарського призначення в Болгарії.

Про це заявила міністр сільського господарства країни Десислава Танева, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.bg.

Скасування мораторію на продаж землі іноземцям набуде чинностs з січня 2020 року після внесення змін до закону про сільськогосподарські землі.

Документ оприлюднено на початку листопада для громадського обговорення.

Перед тим, до кінця 2019 року, влада має скласти акт про вдосконалення регулювання ринку землі.

Танева визнала, що наразі в Болгарії іноземці купують землю, обходячи правила за допомогою реєстрації місцевої юридичної особи.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 2178−10 про запровадження ринку землі.

Згідно із заявами фракції "Слуга народу", між першим і другим читанням, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці вирішать, чи давати іноземцям дозвіл купувати землю.

Проєктом закону пропонується відкрити ринок землі 1 жовтня 2020 року.