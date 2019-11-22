Сенцов виступить у Європейському парламенті наступного тижня

16:30 22.11.2019   Крым

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов 26 листопада виступить у Європейському парламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить порядок денний пленарної сесії парламенту.

Сенцов прибуде до Страсбурга, щоб отримати премію Європарламенту імені Сахарова. Його виступ перед євродепутатами запланований між 12:00 і 12:30 за місцевим часом.

Сенцов також дасть пресконференцію разом із президентом Європарламенту Давідом Сассолі.

25 жовтня 2018 року Європейський парламент оголосив Олега Сенцова лауреатом премії Сахарова. Він перший в історії представник України, якого відзначили цією нагородою. Проте Сенцов не зміг отримати премію особисто, оскільки перебував в російському ув’язненні.

Премія Сахарова за свободу думки є щорічною відзнакою Європейського парламенту. Вона започаткована 1988 року і вручається в 4 областях, зокрема в області захисту прав людини і її основних свобод.



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