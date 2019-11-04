Представники Генштабу ЗСУ та Стратегічного командування НАТО з операцій опрацювали завдання та відповідальність штабів стратегічного та оперативного рівня під час планування та в ході проведення операцій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.

“У період з 19 по 22 листопада відбувся візит делегації Збройних Сил України на чолі із заступником начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим до Стратегічного командування НАТО з операцій, м. Монс (Королівство Бельгія). За результатами зустрічей українською делегацією отримано розгорнуту інформацію про завдання та відповідальність штабів стратегічного та оперативного рівня під час планування та в ході проведення операцій”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, заступник начальника Генштабу ЗСУ поінформував представників Стратегічного командування НАТО з операцій на чолі з начальником штабу Маркусом Кнейпом (Німеччина) про стан трансформації системи управління ЗСУ, безпекову та оперативну обстановку довкола України, ситуацію в районі проведення ООС, у тому числі, на ділянках розведення сил і засобів.