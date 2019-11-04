Делегація ЗСУ відвідала спецштаб НАТО із планування військових операцій
|15:15 22.11.2019
|Украина
Представники Генштабу ЗСУ та Стратегічного командування НАТО з операцій опрацювали завдання та відповідальність штабів стратегічного та оперативного рівня під час планування та в ході проведення операцій.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.
“У період з 19 по 22 листопада відбувся візит делегації Збройних Сил України на чолі із заступником начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим до Стратегічного командування НАТО з операцій, м. Монс (Королівство Бельгія). За результатами зустрічей українською делегацією отримано розгорнуту інформацію про завдання та відповідальність штабів стратегічного та оперативного рівня під час планування та в ході проведення операцій”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, заступник начальника Генштабу ЗСУ поінформував представників Стратегічного командування НАТО з операцій на чолі з начальником штабу Маркусом Кнейпом (Німеччина) про стан трансформації системи управління ЗСУ, безпекову та оперативну обстановку довкола України, ситуацію в районі проведення ООС, у тому числі, на ділянках розведення сил і засобів.
Ще на цю тему:
Україну влаштує тільки довгостроковий контракт на транзит російського газу - прем'єр-міністр
Столтенберг закликав країни НАТО надавати допомогу Україні та Грузії
Українські військові моряки в Італії проходять курс протимінної боротьби за стандартами НАТО
Кулеба: Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС
У Дніпрі розпочався поглиблений науково-практичний тренінг NATO
НАТО нарощуватиме підтримку України, незважаючи на скандали у Вашингтоні - Столтенберг
Україна і НАТО продовжили до 2023 року співпрацю з ліквідації могильників радіовідходів
В уряді назвали дати сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні
За кілька тижнів Україна отримає канадську зброю — МЗС
Естонія підтримує приєднання України до ЄС і НАТО - глава МЗС
Канадська опозиція підтримує євроатлантичну інтеграцію України