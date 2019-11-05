В командах президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука вскоре появятся представители крымскотатарского народа.

Об этом в эфире программы «Bugün» на телеканале ATR рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, в Меджлисе крымскотатарского народа сейчас как раз занимаются переговорами с потенциальными кандидатами, которых предложат на конкурс. Он отметил, что есть определенный кадровый голод, ведь на некоторые должности хотелось бы пригласить специалистов из оккупированных территорий.

«Ответ Гончарука был такой: «Вы передайте нам перечень людей, — кого и на каких должностях вы видите — а мы рассмотрим эти потенциальные кандидатуры. В ближайшее время мы сформируем такой список. Сейчас мы видим своих людей в Министерстве иностранных дел, в других ведомствах, занимающихся вопросами деоккупации, в посольствах. В ближайшее время будет конкурс и мы предложим своего представителя», — отметил Джемилев.

Он добавил, что сейчас формируется список потенциальных кандидатов.