В команде Зеленского вскоре появятся представители крымских татар — Джемилев
|15:01 22.11.2019
|Крым
В командах президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука вскоре появятся представители крымскотатарского народа.
Об этом в эфире программы «Bugün» на телеканале ATR рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
По его словам, в Меджлисе крымскотатарского народа сейчас как раз занимаются переговорами с потенциальными кандидатами, которых предложат на конкурс. Он отметил, что есть определенный кадровый голод, ведь на некоторые должности хотелось бы пригласить специалистов из оккупированных территорий.
«Ответ Гончарука был такой: «Вы передайте нам перечень людей, — кого и на каких должностях вы видите — а мы рассмотрим эти потенциальные кандидатуры. В ближайшее время мы сформируем такой список. Сейчас мы видим своих людей в Министерстве иностранных дел, в других ведомствах, занимающихся вопросами деоккупации, в посольствах. В ближайшее время будет конкурс и мы предложим своего представителя», — отметил Джемилев.
Он добавил, что сейчас формируется список потенциальных кандидатов.
Ще на цю тему:
Чубаров ответил Столтенбергу на заявление о том, что НАТО не допустит повторения «крымского сценария»
АМПУ вимагатиме від Росії понад 1,24 млрд грн компенсації за втрачене майно в кримських портах
В Мариупольском порту рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе / Видео