Президент Молдовы предлагает “Газпрому” аннулировать 6,2 млрд долларов долга Приднестровья
|14:45 22.11.2019
|Молдова
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что в случае урегулирования приднестровского конфликта долги Тирасполя (город на левом берегу Днестра, столица непризнанной Приднестровской Молдавской республики) за газ должны быть аннулированы.
В эфире телеканала PROTV-Chisinau он напомнил, что учет потребления газа ведется раздельно по правому и левому берегу Днестра, передает УкрРудПром.
“Долг Приднестровья перед “Газпромом” в размере $6,2 млрд является обязанностью дочерней компании российского концерна — “Молдовагаз”. Это не может быть долгом правительства Республики Молдавия, это не может быть долгом, который должны выплачивать граждане Молдавии”, — сказал Додон.
По его словам, существуют разные решения этой проблемы. “Для погашения этого долга есть активы компании “Молдовагаз” в Приднестровском регионе. В принципе, они отвечают этими активами. В случае если будет такое решение погасить долг. Но я считаю, что в момент политического урегулирования приднестровского конфликта эти долги должны быть аннулированы” — заявил Додон.
В ходе визита премьер-министра Молдовы в Москву на этой неделе обсуждались вопросы погашения долга за газ. Позднее глава “Молдовагаз” Вадим Чебан уточнил, что речь шла о текущих долгах Молдовы, но не о долге Приднестровья.
В ходе первого визита в Москву после вступления в должность президента 17 января 2017 года Додон заявил, что “долг Приднестровья за газ является долгом Молдовы”. Однако потом президент уточнил, что это не долг Молдовы, он образовался в результате отношений между двумя экономическими агентами — “Газпромом” и “Молдовагазом”.
Крупнейшим акционером АО “Молдовагаз” является ОАО “Газпром” с долей 50%. Еще 35,33% акций принадлежит правительству Молдавии, 13,44% акций — властям непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Акции Приднестровья переданы в управление “Газпрому”.
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