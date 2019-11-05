Росіяни кажуть, що в захоплених кораблях замінили шторки у душовій і навіть випрали речі моряків
|14:15 22.11.2019
|Крым
Повернуті Україні артилерійські катери “Бердянськ” і “Нікополь”, а також буксир “Яни Капу” були не тільки відмиті, але й відремонтовані.
Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на джерело в Криму, знайоме з процесом передачі техніки, передає InfoResist.
За словами співрозмовника агентства, російська сторона вилучила боєкомплект, автомати, пістолети і боєприпаси. Замість цього, стверджує джерело, на українських кораблях були замінені шторки у ванних кімнатах, а в пральні випрали залишений одяг і обмундирування.
Нагадаємо, командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що повернуті малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ” і “Нікополь”, а також буксир “Яни Капу” – не на ходу.
Більше того, росіяни їх не тільки угробили, але познімали навіть плафони, розетки та унітази.
Один з українських моряків повідомив, що з корабля зникли навіть 20 пар спідньої білизни.
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