Украинский журналист Роман Цимбалюк публично пристыдил спикера МИД России Марию Захарову за попытку оправдать разграбление кораблей ВМС ВСУ.

Он затроллил ее за едкую фразу о пропаже санузлов с военных судов в эфире своего видеоблога на YouTube, информирует enovosty.com/news.

В частности, во время брифинга Захарова ехидно отметила, что не понимает, как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники.

«Странно, почему представитель такого важного ведомства не понимает, насколько важны туалеты. Потому что представьте, что будет, если в таком прекрасном здании, как МИД РФ на Смоленской площади, в один прекрасный момент закроют все туалеты. Ну, они, конечно, могут ходить на площадь перед этим зданием, но, как говорится, получится конфуз. Не очень это дипломатично. А в нашем случае тоже ситуация похожа. Человек так устроен. Вы знаете, что принцессы тоже…» – ответил Цимбалюк скандальной россиянке.

Кроме того, он подчеркнул, что действия российских оккупантов в очередной раз показали их дикость и нецивилизованность, и не упустил возможность постебаться над агрессорами.

«Тут в России прошла такая новость, что в одной из школ Российской Федерации впервые за 150 лет открыли туалет не на улице. Возможно, эти унитазы как раз туда и установили. Если говорить серьезно, то понятно, что таким шагом РФ показывает, что они даже в мелочах будут продолжать гадить Украине», – добавил журналист.