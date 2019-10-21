РФ де-факто вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів

13:45 22.11.2019   Россия

Російська Федерація фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів.

Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін 12 листопада, передає НВ.

Згідно з текстом документа, Росія тепер не визнає статтю додаткового протоколу до цієї конвенції про визнання юрисдикції спеціальної комісії ООН виконувати роль судового органу, який розбирає порушення.

Таким чином ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни.

У листопаді 2016 року Росія вийшла з договору про Міжнародний кримінальний суд, який розслідує злочини під час військових дій. Президент РФ Володимир Путін визнав, що це було зроблено через анексію Криму і військовий конфлікт на Донбасі.

У травні 2019 року постійний представник РФ при Раді Європи Іван Солтановський допустив можливість виходу Росії з Європейської конвенції з прав людини та Ради Європи.



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