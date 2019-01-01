В Одесі до берега прибило танкер

12:30 22.11.2019   Украина

В Одесі до берега прибило порожній танкер.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На борту лише троє членів екіпажу, всі – громадяни України.

«3 добу намагаються боротися без їжі і води. Пропало електропостачання 21 листопада. Відмовилися від допомоги вчора, сигнал «SOS» подавати не стали», – розповів виконуючий обов’язки начальника адміністрації Одеського порту Денис Карпов.

Він додав, що зв’язку з власником судна немає, капітан відомостей про нього не надає. З кінця минулого року у судна відсутні необхідні документи.

Співробітники порту намагалися кілька разів підійти до судна, але через сильні хвилі це неможливо.

«Екіпаж деморалізований, співпрацювати не хочуть, посилаються на судновласника. Вчора їм пропонували буксирування до порту Південний, але вони відмовилися. Ситуація непроста», – зазначив капітан Одеського порту.

За наявною інформацією, танкер стояв баластом біля Одеси з травня 2019 року. Власником його є громадянин Великої Британії, порт прописки – у Румунії. Вийшло судно з Констанци.

За даними Гідрометцентру, вітряна погода буде триматися 2-3 дні. Пориви вітру сягають 19-20 метрів в секунду.



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