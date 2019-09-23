Вернуть при Путине: у Зеленского рассказали о планах деоккупации Крыма

13:01 22.11.2019   Крым

Глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил о том, что на данный момент активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

"Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым – наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках", – сказал Кориневич в интервью Левому берегу, передает Главред.

Площадкой для наработки стратегии по возвращению Крыма является рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в состав Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте.

Кориневич отказалася подробно рассказать о том, как будет выглядеть стратегия команды Зеленского по деоккупации полуострова и какие политические моменты в ней будут прописаны, однако выразил надежду, что Крым можно вернуть при президентстве Владимира Путина.

"Мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе Российской Федерации был человек, который понимает, что такое международное право и ценности международного сообщества. Понимаем, что оккупированная территория полуострова очень милитаризована РФ. Но сегодня в контексте Крыма и Донбасса мы говорим о политико-дипломатических путях", – сказал Кориневич.

Политик также считает, что Украина должна сделать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня на государственном и международном уровне.

Напомним, Украина требует от России компенсации убытков, которые понесли морские порты страны из-за аннексии Крыма.



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