У Грузії відбулися сутички біля офісів провладних депутатів

12:45 22.11.2019   Грузия

Члени опозиційної партії «Європейська Грузія» і громадські активісти на знак протесту проти провалу виборчої реформи повісили замок на бюро голови парламенту Грузії Арчила Талаквадзе в місті Озургеті (регіон Гурія).

Про це повідомляє інформаційне агентство "Новости-Грузия" з посиланням на телеканал "Руставі 2", передає Укрінформ.

Як наголошується, в ході сьогоднішньої акції біля мажоритарного бюро Талаквадзе було мобілізовано велику кількість поліції. Перешкодити повісити замок на двері офісу також намагалися активісти "Грузинської мрії". Кілька разів ситуація загострювалася.

Голову Озургетського відділення "Європейської Грузії" Михаїла Гоготішвілі зіштовхнули зі сходів мерії, де знаходиться бюро.

"Вони штовхали нас, проганяли, але зрештою офіс Талаквадзе був опечатаний. На будівлю мерії, де знаходиться мажоритарне бюро Талаквадзе, ми наклеїли стікери. У нас було протистояння з активістами "Грузинської мрії". Вони почали ображати нас, проте ми зафіксували, що ми мирні громадяни і протестуємо проти провалу (реформи). Ми сказали, щоб вони не знімали (замок), тому що ми знову повернемося. Скрізь ми нагадаємо їм, що обіцянка має бути виконана, і вибори мають бути проведені за пропорційною системою", - сказав Гоготішвілі журналістам.

У п'ятницю "Європейська Грузія" планує "опечатати" офіси всіх мажоритарних депутатів правлячої партії. Громадські активісти і опозиціонери збираються повісити замки на бюро Михаїла Кавелашвілі в тбіліському районі Надзаладеві, Мамукі Мдінарадзе в Сабуртало, а також Йосипа Макрахідзе в місті Горі. Офіси інших мажоритарників "Грузинської мрії" разом з громадськими активістами пікетувати буде "Єдиний національний рух".

Як повідомлялося, хвиля протесту не припиняється в Грузії з 14 листопада, з того часу, як парламент провалив законопроект про реформу виборчої системи, яку обіцяла провести правляча партія. В основному, ініціативу не підтримали мажоритарні депутати "Грузинської мрії". Мітингувальники вимагають відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. 25 листопада планується велика акція опозиції на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі.



Ще на цю тему:

12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
20:30 18.11.2019
"Майдан" у Грузії: засновника опозиційної телекомпанії "Мтаварі" Георгія Руруа затримали
16:50 18.11.2019
У Тбілісі поліція водометами розігнала акцію опозиції
15:41 18.11.2019
Спецпризначенці почали розгін протестувальників біля парламенту в Грузії
15:15 18.11.2019
Біля парламенту Грузії з’явився спецназ
14:45 18.11.2019
Грузія: протестувальники не впустили депутатів до парламенту
12:45 18.11.2019
Опозиція блокує будівлю парламенту Грузії
08:45 18.11.2019
У Грузії протестувальники заблокували всі входи до парламенту і встановили цілодобове чергування
16:00 15.11.2019
Протестующие в Грузии требуют перевыборов и ставят палатки / Фото
17:45 14.11.2019
Під парламентом Грузії спалахнув пікет через провал виборчих змін
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 22.11.2019
У Грузії відбулися сутички біля офісів провладних депутатів
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 22.11.2019
РФ де-факто вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів
11:45 22.11.2019
Путін: випробування нової зброї триватимуть «попри все»
10:45 22.11.2019
У Сенаті США заявили про можливість зупинити "Північний потік-2" санкціями
21:10 21.11.2019
Брюссель перевірить німецький варіант "газової директиви" – євродепутат
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
08:45 22.11.2019
Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
15:00 21.11.2019
В Турции задержали сотрудника посольства Германии
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 22.11.2019
Україна отримає решту військової допомоги США протягом кількох тижнів
13:15 22.11.2019
Чтобы вернуть Крым под контроль Киева, нужно среди прочего заручиться поддержкой местных жителей, уверен Антон Кориневич
13:01 22.11.2019
Вернуть при Путине: у Зеленского рассказали о планах деоккупации Крыма
12:30 22.11.2019
В Одесі до берега прибило танкер
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд