Члени опозиційної партії «Європейська Грузія» і громадські активісти на знак протесту проти провалу виборчої реформи повісили замок на бюро голови парламенту Грузії Арчила Талаквадзе в місті Озургеті (регіон Гурія).

Про це повідомляє інформаційне агентство "Новости-Грузия" з посиланням на телеканал "Руставі 2", передає Укрінформ.

Як наголошується, в ході сьогоднішньої акції біля мажоритарного бюро Талаквадзе було мобілізовано велику кількість поліції. Перешкодити повісити замок на двері офісу також намагалися активісти "Грузинської мрії". Кілька разів ситуація загострювалася.

Голову Озургетського відділення "Європейської Грузії" Михаїла Гоготішвілі зіштовхнули зі сходів мерії, де знаходиться бюро.

"Вони штовхали нас, проганяли, але зрештою офіс Талаквадзе був опечатаний. На будівлю мерії, де знаходиться мажоритарне бюро Талаквадзе, ми наклеїли стікери. У нас було протистояння з активістами "Грузинської мрії". Вони почали ображати нас, проте ми зафіксували, що ми мирні громадяни і протестуємо проти провалу (реформи). Ми сказали, щоб вони не знімали (замок), тому що ми знову повернемося. Скрізь ми нагадаємо їм, що обіцянка має бути виконана, і вибори мають бути проведені за пропорційною системою", - сказав Гоготішвілі журналістам.

У п'ятницю "Європейська Грузія" планує "опечатати" офіси всіх мажоритарних депутатів правлячої партії. Громадські активісти і опозиціонери збираються повісити замки на бюро Михаїла Кавелашвілі в тбіліському районі Надзаладеві, Мамукі Мдінарадзе в Сабуртало, а також Йосипа Макрахідзе в місті Горі. Офіси інших мажоритарників "Грузинської мрії" разом з громадськими активістами пікетувати буде "Єдиний національний рух".

Як повідомлялося, хвиля протесту не припиняється в Грузії з 14 листопада, з того часу, як парламент провалив законопроект про реформу виборчої системи, яку обіцяла провести правляча партія. В основному, ініціативу не підтримали мажоритарні депутати "Грузинської мрії". Мітингувальники вимагають відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою. 25 листопада планується велика акція опозиції на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі.