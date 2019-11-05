Годовщина блэкаута: в оккупированном Крыму без света остались 82 поселка
|11:30 22.11.2019
|Крым
82 населенных пунктах оккупированного Крыма остались без электроснабжения из-за штормового ветра.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Крымэнерго», сильнее всего последствия непогоды проявились в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах, а также в Керчи и Джанкое.
На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения.
Напомним, накануне вечером ветер снес крышу в школе №7 Джанкоя.
Ветреная погода в Крыму сохраняется.
Добавим: 4 года назад, в ночь на 22 ноября 2015 года, Украина начала энергоблокаду Крыма.
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