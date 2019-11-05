82 населенных пунктах оккупированного Крыма остались без электроснабжения из-за штормового ветра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Крымэнерго», сильнее всего последствия непогоды проявились в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах, а также в Керчи и Джанкое.

На некоторых участках ЛЭП фиксировались повторные повреждения.

Напомним, накануне вечером ветер снес крышу в школе №7 Джанкоя.

Ветреная погода в Крыму сохраняется.

Добавим: 4 года назад, в ночь на 22 ноября 2015 года, Украина начала энергоблокаду Крыма.

