В девяти морских портах 22 ноября действуют ограничения операционной деятельности.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ГП «Администрация морских портов Украины» АМПУ.

В частности, в Белгород-Днестровском, Бердянском, Мариупольском, Одесском, «Пивденном», Усть-Дунайском, Херсонском и Черноморском морских портах ограничены лоцманская проводка судов и грузовые операции из-за ветра и волны.

В Ренийском морском порту ограничены грузовые операции из-за ветра и волны.

Другие морские порты работают без ограничений операционной деятельности.

Согласно оперативной сводке АМПУ, устье «Быстрое» закрыто из-за ветра и волны.

Бугско-Днепровско-лиманский канал и Херсонский морской канал открыты.

В девяти морских портах 21 ноября действовали ограничения операционной деятельности.