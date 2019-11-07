Україна отримає решту військової допомоги США протягом кількох тижнів

13:30 22.11.2019   Украина

Протягом наступних кількох тижнів Пентагон передасть Україні решту оборонної допомоги, закладеної у бюджет США на поточний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що до кінця фіскального року у США, 1 жовтня, Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів. Передача решти коштів очікується найближчим часом.

Цього тижня чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

"Ми асигнували ці гроші. Вони мали бути витрачені протягом минулого фіскального року, до 1 жовтня. Вже добігає кінця листопад, а гроші все ще не витрачені", - сказав один із авторів цього листа сенатор-демократ Дік Дурбін.

Раніше заступник помічника глави Пентагону Лора Купер під час слухань щодо імпічменту заявила, що українські чиновники, можливо, знали, що допомога США в сфері безпеки була припинена 25 липня - раніше, ніж відбулася розмова президентів США і України - Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Нагадаємо, затримка виплати військової допомоги США Україні стало приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу. Під час відкритих слухань у справі про імпічмент посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що заморожування військової допомоги для України з боку США було за вказівкою Трампа, який вимагав почати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.



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