Танкер Delfi під прапором Молдови, який раніше терпів лихо недалеко від Одеси, сів на мілину.

Як повідомляє Думська, люди на борту відмовилися від евакуації, передає НВ.

Повідомляється, що небезпеки для екосистеми затоки поки немає.

Великий приватний буксир Австралія, який вийшов із порту для евакуації екіпажу, так і не зміг підійти до танкера.

«Моряки кажуть, що у бункерувальника немає палива. Поки судно сидить на мілині. Крім того, його утримує якір», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальна операція відновиться вранці.

Раніше повідомлялося, що в Одеській затоці терпить лихо танкер Delfi під прапором Молдови, який зірвало з якоря. Рятувальники і приватний буксир Австралія намагалися евакуювати екіпаж судна.