Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія «попри все» продовжить удосконалювати нову зброю, під час випробувань якої на полігоні під Сєвєродвінськом у серпні в результаті вибуху з викидом радіації загинули семеро людей.

Путін 21 листопада прокоментував катастрофу на полігоні в селищі Ньонокса, передаючи в Кремлі ордени Мужності родичам загиблих, повідомляє Радіо Свобода.

Путін прямо не сказав, про яку зброю йдеться, заявивши при цьому, що вона не має аналогів у світі і «покликана гарантувати суверенітет, безпеку для Росії на десятиліття вперед». За словами Путіна, наявність «унікальних технологій» є «гарантією миру на планеті».

Раніше президент Росії говорив, що вибух на полігоні стався під час робіт над перспективними системами озброєнь. У Міноборони заявляли, що вибухнула ракетна установка з ізотопним джерелом живлення.

Радіо Свобода і кілька інших засобів інформації під час розслідувань катастрофи в Ньоноксі дійшли висновку, що вибух стався, найімовірніше, при спробі підняти з дна Білого моря ракету з ядерною енергетичною установкою «Буревісник». Про розробку цієї ракети Путін говорив у своєму посланні 1 березня 2018 року.

Офіційні особи Сполучених Штатів також заявляли, що вибух очевидно був пов'язаний з випробуваннями «Буревісника», а саме зі спробою підняти ракету.