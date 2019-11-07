Путін: випробування нової зброї триватимуть «попри все»

11:45 22.11.2019   Россия

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія «попри все» продовжить удосконалювати нову зброю, під час випробувань якої на полігоні під Сєвєродвінськом у серпні в результаті вибуху з викидом радіації загинули семеро людей.

Путін 21 листопада прокоментував катастрофу на полігоні в селищі Ньонокса, передаючи в Кремлі ордени Мужності родичам загиблих, повідомляє Радіо Свобода.

Путін прямо не сказав, про яку зброю йдеться, заявивши при цьому, що вона не має аналогів у світі і «покликана гарантувати суверенітет, безпеку для Росії на десятиліття вперед». За словами Путіна, наявність «унікальних технологій» є «гарантією миру на планеті».

Раніше президент Росії говорив, що вибух на полігоні стався під час робіт над перспективними системами озброєнь. У Міноборони заявляли, що вибухнула ракетна установка з ізотопним джерелом живлення.

Радіо Свобода і кілька інших засобів інформації під час розслідувань катастрофи в Ньоноксі дійшли висновку, що вибух стався, найімовірніше, при спробі підняти з дна Білого моря ракету з ядерною енергетичною установкою «Буревісник». Про розробку цієї ракети Путін говорив у своєму посланні 1 березня 2018 року.

Офіційні особи Сполучених Штатів також заявляли, що вибух очевидно був пов'язаний з випробуваннями «Буревісника», а саме зі спробою підняти ракету.



Ще на цю тему:

09:45 21.11.2019
В России две трети гособоронзаказа пустят на закупку новых вооружений
17:30 19.11.2019
ЮВО: На вооружение округа поступили новые вертолеты
13:30 19.11.2019
В США оценили угрозы Путина новейшими российскими вооружениями
19:00 15.11.2019
ЮВО: Саперы на Северном Кавказе получили комплексы инженерной защиты ОВР-2 «Сокол»
14:15 15.11.2019
ЮВО: Российские военные развернут на побережье Каспия еще один ракетный комплекс "Бал"
14:00 13.11.2019
Российская армия получит новую тяжелую огнеметную систему
17:45 11.11.2019
ЮВО: В Краснодарском крае спецназ получил крупную партию новейших автоматов Калашникова АК-12
15:00 11.11.2019
Средства минирования выйдут на новый уровень в 2020-х годах / Фото
11:22 08.11.2019
Росія розмістила вертольоти на сирійсько-турецькому кордоні
15:45 07.11.2019
СМИ: Новейшая израильская зенитная ракета попала к российским военным / Фото
17:45 06.11.2019
Росія поставить Сербії комплекси "Панцир-С" у найближчі місяці
15:00 01.11.2019
Индонезия откажется от российских Су-35 в пользу F-16
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 21.11.2019
В Азербайджане планируют построить шесть судов по проекту Морского инженерного бюро / Фото
18:00 15.11.2019
На саммите мировых религиозных лидеров в Баку приняли итоговую декларацию
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Всі новини країни
Армения Армения
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:00 19.11.2019
Армения договорилась с Ираном и Грузией о приграничном сотрудничестве в сфере IT
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:45 21.11.2019
Бойко Борисов: «Безопасность Болгарии гарантирует только НАТО»
12:00 15.11.2019
Минобороны Болгарии продлило сроки подачи предложений на поставку патрульных кораблей
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
Всі новини країни
Греция Греция
19:00 21.11.2019
Греція закликає Анкару перестати шантажувати ЄС мігрантами
13:00 21.11.2019
Греческая авиакомпания прекратила полеты в Украину
17:45 20.11.2019
Греція закриє три найбільші міграційні табори і створить спеціальні центри на материку
20:00 19.11.2019
Госбюджет Греции за 10 месяцев исполнен с неожиданным профицитом
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 22.11.2019
У Грузії відбулися сутички біля офісів провладних депутатів
16:00 21.11.2019
Грузия и Турция углубят экономическое сотрудничество через Евросоюз
12:45 20.11.2019
У Грузії звільнили всіх затриманих під час протестів
18:15 19.11.2019
Більшість населення Грузії підтримує основну вимогу протестувальників
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:30 21.11.2019
Молдова просит Россию предоставить ей кредит $300 млн
20:15 19.11.2019
В Молдове экспорт растет быстрее, чем импорт
13:45 18.11.2019
Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви
13:45 15.11.2019
Таможня Молдовы получила от Литвы подарок стоимостью €1,2 миллиона
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 22.11.2019
РФ де-факто вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів
11:45 22.11.2019
Путін: випробування нової зброї триватимуть «попри все»
10:45 22.11.2019
У Сенаті США заявили про можливість зупинити "Північний потік-2" санкціями
21:10 21.11.2019
Брюссель перевірить німецький варіант "газової директиви" – євродепутат
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:45 21.11.2019
В Румунії почалась підготовка до українсько-американських навчань
19:45 20.11.2019
«Си Бриз — 2020»: конференция по подготовке учений стартовала в Румынии
19:45 18.11.2019
В румынском аэропорту по соседству с Черновцами строят новый терминал
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
Всі новини країни
Турция Турция
08:45 22.11.2019
Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400
20:45 21.11.2019
ВМС Турции получат корабль-амфибию в конце 2020 года / Фото, видео
17:45 21.11.2019
Охотники за сокровищами осушили озеро в Турции, возраст которого 12 тысяч лет / Видео
15:00 21.11.2019
В Турции задержали сотрудника посольства Германии
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 22.11.2019
Україна отримає решту військової допомоги США протягом кількох тижнів
13:15 22.11.2019
Чтобы вернуть Крым под контроль Киева, нужно среди прочего заручиться поддержкой местных жителей, уверен Антон Кориневич
13:01 22.11.2019
Вернуть при Путине: у Зеленского рассказали о планах деоккупации Крыма
12:30 22.11.2019
В Одесі до берега прибило танкер
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд