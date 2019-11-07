Путін: випробування нової зброї триватимуть «попри все»
|11:45 22.11.2019
|Россия
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія «попри все» продовжить удосконалювати нову зброю, під час випробувань якої на полігоні під Сєвєродвінськом у серпні в результаті вибуху з викидом радіації загинули семеро людей.
Путін 21 листопада прокоментував катастрофу на полігоні в селищі Ньонокса, передаючи в Кремлі ордени Мужності родичам загиблих, повідомляє Радіо Свобода.
Путін прямо не сказав, про яку зброю йдеться, заявивши при цьому, що вона не має аналогів у світі і «покликана гарантувати суверенітет, безпеку для Росії на десятиліття вперед». За словами Путіна, наявність «унікальних технологій» є «гарантією миру на планеті».
Раніше президент Росії говорив, що вибух на полігоні стався під час робіт над перспективними системами озброєнь. У Міноборони заявляли, що вибухнула ракетна установка з ізотопним джерелом живлення.
Радіо Свобода і кілька інших засобів інформації під час розслідувань катастрофи в Ньоноксі дійшли висновку, що вибух стався, найімовірніше, при спробі підняти з дна Білого моря ракету з ядерною енергетичною установкою «Буревісник». Про розробку цієї ракети Путін говорив у своєму посланні 1 березня 2018 року.
Офіційні особи Сполучених Штатів також заявляли, що вибух очевидно був пов'язаний з випробуваннями «Буревісника», а саме зі спробою підняти ракету.
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