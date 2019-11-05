«Це мародерство»: звільнені українські військові розповіли про стан повернутих кораблів

12:15 22.11.2019   Крым

Члени екіпажів українських військових кораблів, захоплених Росією біля берегів анексованого Криму рік тому, побували на суднах, що 19 листопада повернулися в Україну.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода старший матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ», розголошувати інформацію про стан кораблів члени екіпажу не можуть, однак готові докласти всіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення суден.

«Ми раді, що кораблі повернулися, але кораблі не в дуже хорошому стані. Що стосується відновлення – це питання до командування, ми як екіпаж будемо робити все можливе для відновлення. Ми дуже раді, що кораблі вдома», – сказав Артеменко.

Як розповів звільнений з полону разом з моряками співробітник СБУ Василь Сорока, він на кораблях не був, але знайомий зі станом суден із загальнодоступних джерел.

«Крім як мародерство не знаю, як це назвати. Президент пообіцяв, що за три місяці докладе зусиль для відновлення кораблів. Думаю, моя допомога там не потрібна», – зазначив Сорока.

18 листопада в акваторії Чорного моря відбувся процес повернення Росією захоплених рік тому біля Керченської протоки українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» і буксира «Яни Капу».

Українські буксири «Гайдамака», «Сапфір» і «Титан» забрали військові кораблі і ввечері 20 листопада повернулися на материкову частину України.

Президент України Володимир Зеленський вночі 21 листопада в морському порту Очакова Миколаївської області привітав повернення українських військових катерів і буксира. За його словами, на ремонт кораблів піде три місяці.



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