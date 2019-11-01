"В даний час Чорне море стикається з деякими значними стратегічними проблемами. Вкрай важливо, щоб НАТО продемонструвала свою присутність в цьому регіоні світу, щоб продемонструвати солідарність з нашими союзниками і іншими державами. НАТО буде поруч, щоб прийти і допомогти, коли виникне необхідність", - заявила відео командувач Другої Постійної морської групи НАТО (SNMG2) Джозі Курц.

На офіційному Youtube-каналі Північноатлантичного альянсу з'явилося відео про стратегічну важливість і забезпеченні безпеки в Чорному морі, передає УНН.

За словами лейтенанта SNMG2 Аделаїди Мілош, оскільки Чорне море "не належить якійсь одній країні", дуже важливо продовжувати там навчання, щоб "все нації мали таку свободу пересування там, де це необхідно або де вони хочуть".

"І тому, перебуваючи тут, в Чорному морі, з НАТО, ми просто зміцнюємо цю свободу судноплавства", - додала лейтенант.

Як відзначають в НАТО, Чорне море є перехрестям між Європою і Азією і важливим водним шляхом для торгівлі та комерції, а його безпеку має життєво важливе значення для країн, що межують з нею, включаючи союзників по НАТО Болгарію, Румунію і Туреччину і партнерів Грузії і України , а також для більш широкого євроатлантичної спільноти.

"З моменту незаконної анексії Криму Росією і подальшого нарощування військової присутності в Чорноморському регіоні ситуація в області безпеки погіршилася. На Варшавському саміті в 2016 році країни НАТО оголосили про розширення своєї присутності в регіоні. Сьогоднішнє присутність НАТО служить наочним нагадуванням про те, що Альянс готовий і здатний працювати з союзниками і державами-партнерами для забезпечення безпеки в Чорному морі ", - пишуть в альянсі.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ країн НАТО переглянули пакет заходів безпеки в Чорному морі.