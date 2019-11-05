Україна в ОБСЄ постійно нагадує про анексію Росією Кримського півострову, порушуючи це питання разом із проблемою агресії РФ на Донбасі.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час заходу на тему "Заборона мирних зібрань як інструмент дискримінації в окупованому Криму", організованого Кримськотатарським ресурсним центром на полях Додаткової наради з людського виміру у штаб-квартирі ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Крим забутий не буде, ми цього не дозволимо. І ми завжди розглядаємо питання Криму поруч із Донбасом. Ситуація в Криму обговорюється не лише на тематичних заходах - ми порушуємо цю тему щотижня під час засідання Постійної ради ОБСЄ за пунктом порядку денного, який називається "Триваюча агресія Росії проти України та нелегальна окупація Криму". Для нас дуже важливо, щоб при обговоренні ситуації в Україні країни-учасниці не забували про Крим, щоб не концентрувалися лише на Донбасі", - заявив Цимбалюк.

Під час засідання Постійної ради у четвер, коли обговорювалося забезпечення свободи слова, українська делегація також звернула увагу присутніх на утиски, які чинить окупаційна влада в Криму проти журналістів та блогерів.

"Ми щотижня говоримо про те, що російська окупація та агресія є незаконними і привертаємо увагу до цього наших міжнародних партнерів. І ми не поодинокі в цьому питанні. Ми вдячні нашим партнерам, які завжди нас підтримують – це і США, і Канада, і Велика Британія, весь ЄС загалом робить заяву, а також окремі його країни-члени. У підсумку ми не дозволяємо РФ закрити обговорення питання Криму в ОБСЄ", - наголосив очільник місії України.

Він також підкреслив, що РФ мусить дотримуватися міжнародних вимог та "не має права заміщати своїм законодавством чинне законодавство території, яка тимчасово окупована". Як прямий приклад порушення цієї норми міжнародного права Цимбалюк навів недавнє неправомірне рішення військового суду РФ щодо вироку шістьом кримським татарам - членам організації "Хізб ут-Тахрір", легальної в Україні, однак забороненої в РФ.

Цимбалюк наголосив, що ситуація з правами людини в Криму, включно з правом на зібрання, має піддаватися інтенсивному моніторингу з боку міжнародних організацій, у тому числі СММ ОБСЄ.

"Нам потрібно більше інформації про ситуацію з правами людини в Криму. Ми сподіваємося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка має мандат на всю територію України, зробить додаткові кроки в напрямку здійснення моніторингу ситуації з правами людини в Криму", - заявив дипломат.