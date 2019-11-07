В ОБСЄ розповіли про утиски кримських татар окупаційною владою

10:01 22.11.2019   Крым

Окупаційна російська влада Криму придушує будь-які форми реалізації права кримськотатарського народу на мирні зібрання.

Про це заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв під час заходу "Заборона мирних зібрань як інструмент дискримінації в окупованому Криму", проведеного в рамках Додаткової наради з людського виміру у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Окупаційна російська влада Криму придушує будь-які форми реалізації права кримськотатарського народу на мирні зібрання. 18 травня є Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Щороку в Сімферополі та інших населених пунктах півострова на центральних площах проводилися жалобні мітинги та інші акції, спрямовані на вшанування жертв депортації 1944 року, однак після окупації Криму "влада" дозволила провести траурний мітинг лише одного разу на околиці міста 2014 року", - заявив Барієв.

Він повідомив, що 2018 року мали відбутися чергові вибори Курултаю. Однак у зв'язку із забороною Меджлісу і переслідуваннями кримськотатарський народ позбавлений права на проведення демократичних виборів своїх представницьких органів у Криму.

Барієв поінформував присутніх про те, що напередодні всіх пам'ятних дат і свят кримськотатарського народу активісти отримують "Застереження про неприпустимість порушення законів Російської Федерації про екстремізм".

"Кримськотатарський національний рух завжди вів ненасильницьку боротьбу за права свого народу. У жовтні 2017 року близько 100 представників кримськотатарського народу вийшли на поодинокі акції по всій території Криму. Вони закликали російську владу півострова припинити репресії щодо кримських татар. Тоді більш як 40 осіб були незаконно затримані. 76 осіб були оштрафовані від 10 до 15 тис. рублів кожен", - зазначив член Меджлісу.

За його словами, представники кримськотатарського народу змушені підкорятися нормам російського законодавства. При тому що в самій РФ "з року в рік зростає кількість фактичних заборон на проведення мирних зібрань і невиправданих втручань в їх організацію і перебіг". До того ж ситуація із забезпеченням права на свободу зібрань останнім часом різко погіршилася з прийняттям ряду законодавчих поправок в РФ.

Барієв навів низку прикладів порушень права на мирні зібрання протягом 2019 року.

Так, 17 березня у Білогірську зафіксована спроба зірвати молебень, присвячений політв'язням і насильно викраденим людям у Криму за період окупації. 29 березня Таїр Ібрагімов був оштрафований за участь у флешмобі на підтримку дітей кримських політв'язнів. 10 травня в смт Зуя власнику кафе заборонили надавати приміщення для проведення зустрічі з метою навчання рідною мовою. 17 травня, напередодні річниці депортації кримських татар, активістам Наріману Джелялю, Еміні Авамілевій, Заїру Смедляєву та іншим окупанти вручили "застереження".

"Застереження" також були вручені активістам 25 червня, напередодні Дня кримськотатарського прапора. Окупаційна прокуратура погрожувала адміністративним і кримінальним переслідуванням у разі проведення несанкціонованих мирних зібрань. 26 червня окупанти відмовили у проведенні автопробігу, присвяченого Дню кримськотатарського прапора", - заявив Барієв.

10 липня напередодні розгляду апеляційної скарги на вирок фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" кримськотатарські активісти вийшли на Красну площу в Москві проти переслідування кримських татар. Поліція затримала 7 осіб, а наступного дня, вже під час суду, силовики затримали ще 50 кримських татар, яких згодом оштрафували.

5 вересня Тверський суд Москви засудив до 4 років колонії загального режиму активіста Костянтина Котова, який неодноразово проводив поодинокі пікети проти репресій кримських татар.

"Описані випадки заборони реалізації кримськими татарами права на свободу асоціації та мирних зібрань не є поодинокими. Це системна практика, спрямована на придушення будь-якої громадянської активності представників корінного народу Криму, що істотно обмежує можливості збереження і розвитку народу, оскільки його представники живуть у постійному страху бути притягненими до відповідальності", - підкреслив Ескендер Барієв.



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