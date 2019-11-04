В Одеській затоці через сильний шторм зірвало з якоря і віднесло танкер «Делфі» (IMO 8866266) під прапором Молдови.

Про це повідомляє УНІАН.

За їхніми даними, судно спочатку було в акваторії порту «Південний». Його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

Спочатку повідомлялося, що на борту знаходяться три людини, за іншим джерелом на «Делфі» - не менше 15 осіб.

«У судна відмовила машина. Його відносить до Ланжерону. З порту на порятунок вийшов великий приватний буксир «Австралія», - йдеться в повідомленні.

Сильний шторм (швидкість вітру 12 м/с, висота хвилі 2,3 метра) заважає рятувальній операції.

Довжина «Делфі» 60 метрів, ширина - 10 метрів, водотоннажність близько 1600 тонн.





