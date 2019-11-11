Оккупационный режим призывает экономить воду и отказаться от приема ванн

10:15 22.11.2019   Крым

Заместитель гендиректора ГУП «Вода Крыма» Ольга Рябенькая озвучила тезис оккупационной власти – дефицита воды на полуострове нет, но настоятельно рекомендовала экономить воду  и «пользоваться душем».

 Об экономном пользовании водой Ольга Рябенькая рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму», передает Флот2017.

По ее словам, острого дефицита в оккупированном Крыму нет, есть только «некоторые трудности по обеспечению восточного Крыма».

Рябенькая отметила сложности с водообеспечением Ленинского района, Керчи, Феодосии, Судака. Также «водные проблемы» отмечаются в Симферопольском районе, Симферополе и Алуште.

Жителям Крыма рекоменовано более рационально использовать воду:

контролировать техническое состояние кранов и смесителей,

приобрести насадки-аэраторы,

пользоваться душем вместо ванны.



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