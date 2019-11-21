Сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що американські санкції можуть на понад рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" або навіть взагалі зупинити його будівництво.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт політика.

Круз закликав Сенат розглянути та ухвалити проєкт "Закону про захист енергетичної безпеки Європи".

"Як ви знаєте, комітет схвалив моє законодавство щодо "Північного потоку-2". Я сподіваюся, що Сенат ухвалить його, і Палата також. Поточні прогнози кажуть, що трубопровід буде завершений до січня. Це означає, що у нас може бути два місяці, щоб зробити це. І якщо ми не зможемо це зробити, ми значно зміцнимо руки Путіна за рахунок решти вільного світу", - сказав він.

Сенатор також заявив, що адміністрація президента може використати свої повноваження, передбачені законом "Про протидію противникам США за допомогою санкцій" (CAATSA) з тією ж метою - накласти санкції на будь-яку компанію, яка вирішить брати участь у будівництві трубопроводу.

Круз додав, що в Білому домі йдуть обговорення, використовувати ці повноваження. За словами законодавця, якщо конгрес або Білий дім введуть санкції проти компаній, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2", то проект припинить існування, так як у Росії немає технологій прокладки газопроводу по дну моря.

"У гіршому разі запровадження санкцій проти компаній призупинить "Північний потік-2" на понад рік. При найкращому розкладі, який здається мені більш імовірним, ми разом зупинимо трубопровід", - сказав він.