Держдеп США закликав Туреччину позбутися російських систем С-400

08:45 22.11.2019   Турция

Туреччина повинна "позбутися" російської системи протиракетної оборони С-400, яку вона придбала.

Про це заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На зустрічі з журналістами чиновник сказав, що введення санкцій США щодо Туреччини через купівлю російських систем все ще можливе.

"Вони знають, що у них є вибір рухатися вперед, і вибір полягає в тому, щоб позбутися С-400", - сказав він.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп перед візитом президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Білого дому 13 листопада запропонував йому пакет "спонукань" до покращення відносин між США та Туреччиною.

США заявляють, що С-400 несумісна з силами НАТО і може поставити під загрозу програму винищувачів F-35 та допомогти російській розвідці. Адміністрація Трампа усунула Туреччину з програми F-35 у липні.

Радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен заявив: якщо Туреччина не позбудеться російської системи, вона, найімовірніше, зіткнеться із санкціями США, підтриманими двопартійною більшістю в Конгресі.



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