Прокуратура Криму повідомила про підозру двом “суддям” незаконно створеного “Верховного суду Республіки Крим” за фактами кримінального переслідування учасників проукраїнського мітингу біля кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, передає УНН.

“За даними слідства, одному з керівників Меджлісу та іншим проукраїнським активістам було незаконно пред’явлено обвинувачення за фактом організації масових безладів. Обвинувальний акт розглядався колегіально „суддями“ незаконно створеного „Верховного суда Республики Крым“, які під час судового розгляду, в порушення положень ч. 4 ст. 75 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, позбавили одного з керівників Меджлісу передбачених прав та засобів захисту, порушили право останнього на судовий розгляд за його присутності, упереджено та однобічного надали оцінку зібраним доказам”, — йдеться у повідомленні.

За результатами судового розгляду, зазначені “судді” винесли вирок, яким керівника Меджлісу визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу РФ — організація масових заворушень.

Як повідомила прокуратура Криму, масові заворушення засуджений не вчиняв.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова закликала ООН та ОБСЄ захистити права українських віруючих у Криму.